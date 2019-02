4x4 Feest Wijster afgelast na brand Noblesse

De dioxine is vrijgekomen tijdens de brand bij slachtafvalverwerker Noblesse op 9 februari. Het industrieterrein waarop dat bedrijf staat, ligt pal naast de festivallocatie."Gisteren hebben we de knoop doorgehakt. Het lijkt ons nu niet verstandig om met honderden voertuigen over die gronden heen te rijden", zegt organisator Jarno Frenken van het 4x4 Feest. Of het echt kwaad kan om het evenement door te laten gaan, weet Frenken niet zeker. "Maar we nemen het zekere voor het onzekere en gelasten het af."De organisator van het evenement maakte zich geen zorgen over de veiligheid van de bezoekers, maar is bang dat door het festival de grond nog erger vervuild zou raken. "Na het 4x4 Feest komt er gewoon weer mest op de grond en wordt er gezaaid. Als wij er dan doorheen hebben gecrost, dan verplaatsen we de dioxine misschien of trekt het juist dieper de grond in", zegt Frenken.Mensen die al tickets hadden gekocht voor het 4x4 Feest, krijgen volgens de organisatie hun geld teruggestort. Een andere datum of locatie vinden voor het feest wordt volgens de organisatie waarschijnlijk te lastig. "Vind maar eens iemand anders die honderd hectare beschikbaar stelt en zegt: 'cross er maar overheen'."Volgend jaar hoopt de organisatie het festival wel weer te kunnen organiseren.