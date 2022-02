Veel meldingen van wateroverlast in Drenthe en omgewaaide boom op A28

Waar de wind vrijdag tot grote problemen en schade leidde in Drenthe, is vandaag vooral sprake van wateroverlast door de vele regen.

Toch heeft ook de wind tot de nodige overlast geleid in Drenthe. Op de A28 is tussen Dwingeloo en Beilen, ter hoogte van Spier, een boom op de snelweg gevallen. Een auto is licht beschadigd geraakt door de boom, maar er zijn geen gewonden door gevallen. De snelweg is in de richting van Hoogeveen naar Assen afgesloten tussen Dwingeloo en Beilen. Rijkswaterstaat verwacht dat het opruimen tot 00.30 uur duurt. Verkeer wordt omgeleid via de afrit Dwingeloo.

Storingsnummer overbezet

Maar het was vooral de regen die de veroorzaker was van overlast. De gemeente Noordenveld meldt dat het storingsnummer overbezet is, vanwege de vele meldingen van wateroverlast die de gemeente binnenkrijgt. "Op dit moment kunnen we helaas weinig doen. Het riool- en het afwateringsstelsel zitten vol en doen hun werk", laat de gemeente op sociale media weten. De gemeente roept mensen op om tot morgen te wachten met bellen als de melding kan wachten.

Met bijna eenzelfde boodschap komt de gemeente Emmen aanzetten. Ook daar komen veel meldingen over wateroverlast binnen. De gemeente waarschuwt dat op sommige plekken water op de weg kan blijven staan.

Voorwerpen op de weg

Door de wind waren er nog wel verschillende voorwerpen op de weg gewaaid, op de A28 tussen De Wijk en knooppunt Hoogeveen.

Code geel