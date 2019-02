Hurry-Up geeft signaal af: Vrgoc tekent bij

In de winter van 2017 kwam Dragan Vrgoc over van het Turkse Göztepe SK. Daarvoor was de boomlange cirkelspeler uit Kroatië onder meer actief voor het Portugese Benfica.In het oranje van Hurry-Up is Vrgoc uitgegroeid tot pilaar in de dekking en eindstation op de lijn. Samen met Emmenaar Sjoerd Boonstra bezet hij de cirkelpositie, waarbij het trainersduo Remer/Kremer ook het gebruik van beide spelers in de aanval niet schuwt.Gisteravond werd bekend dat Hurry-Up doelman René de Knegt kwijtraakt aan Aalsmeer. Na twee seizoenen gaat de goalie Drenthe in de zomer verlaten. Ook het contract van positiecollega Jan Sega loopt af. De Sloveense keeper is sinds dit seizoen in dienst bij Hurry-Up.