Hebben de Intertoys-ondernemers toekomst in Drenthe?

Momenteel wordt er druk gesproken over een mogelijke doorstart. Er zouden meerdere partijen zijn om de keten over te nemen. Daarnaast hebben ook de franchisenemers zich gezamenlijk gemeld voor een overname van Intertoys. Drenthe telt twaalf Intertoys-vestigingen.Zoals bij veel grote winkelketens zijn de winkels verdeeld in filialen (eigendom van het moederbedrijf) en franchisebedrijven (eigendom van een zelfstandig ondernemer). In Drenthe is Intertoys als beide typen actief.Het moederbedrijf Intertoys is failliet en het is nog onduidelijk wat er met de filialen gaat gebeuren. De franchisenemers vallen buiten het faillissement. Daardoor kunnen ze volgens curator Jan Maarten Pol uit Assen in principe gewoon doordraaien. "De franchises zijn afzonderlijke bedrijfjes en hebben niets te maken met de betalingsproblemen van Intertoys. Het is alleen wel de vraag of ze de formule van Intertoys kunnen blijven gebruiken", zegt Pol.De merknaam en het logo van de speelgoedketen vallen volgens curator Pol binnen de failliete boedel. Dat betekent dat de franchisenemers daar in de toekomst wellicht geen gebruik meer van mogen maken.Pol: "De franchises zouden, als ze niet verder kunnen als Intertoys, een nieuwe naam moeten bedenken. Het is speculeren of ze de speelgoedvoorraad en de inventaris mogen houden. Dat verschilt per contract."Mochten de franchisenemers inderdaad voor zichzelf verder moeten, dan gaat het voor de speelgoedzaken volgens retaildeskundige Tom Kikkert uit Hoogeveen niet makkelijk worden om in Drenthe goed te blijven draaien. Kikkert: "Je moet je afvragen wat de toegevoegde waarde is van de fysieke speelgoedwinkel. Er zijn namelijk verschillende problemen in de branche. Het eerste is dat concurrenten van buiten de branche steeds vaker speelgoed gaan verkopen. Daarnaast is speelgoed kopen op internet heel erg in opkomst."Dat betekent volgens Kikkert niet dat een speelgoedwinkel in de winkelstraat geen toekomst meer heeft. Wel moeten ondernemers Drentse creatief gaan denken. "In grote steden werkt het wel als je je winkel specificeert op één soort, bijvoorbeeld houten speelgoed of op duurzaamheid."Het probleem is alleen dat er in Drenthe volgens Kikkert geen grote steden zijn. Desondanks ziet hij nog een andere oplossing: aanhaken bij online verkopers. Kikkert: "Sommige ondernemers hebben contracten met bol.com of Amazon. Het speelgoed van die ondernemers wordt dan ook via die kanalen verkocht."Blijven hangen in het traditionele model van een speelgoedzaak met meters aan schappen, gaat volgens de retaildeskundige in ieder geval niet werken. Kikkert: "Dat kunnen websites ook wel. Je moet van je zaak meer maken dan een winkel. Denk aan Hamleys in Londen, waar verkopers continu met speelgoed in de weer zijn. Kun je je winkel in een leuke plek veranderen, dan zit er zeker toekomst in."