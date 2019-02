2,5 jaar cel voor tienerpooier parkeerplaats Ruinerwold

De rechtbank in Zwolle oordeelde vanmiddag dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan onder meer ontucht met een minderjarige en het verspreiden van kinderporno.De 49-jarige Arjan B. werd afgelopen zomer aangehouden bij zijn woning in Steenwijk. Een voorbijganger had de politie gebeld, omdat B. op een parkeerplaats betaalde seks aanbood met een minderjarig meisje. De tiener zat tijdens de aanhouding nog in de auto van de man.Arjan B. verklaarde dat hij een relatie had met het meisje. Hij was smoorverliefd op haar en zag er geen probleem in om op haar verzoek betaalde seksafspraakjes te regelen. Hij maakte foto's en filmpjes van de dates waar hij soms zelf ook aan meedeed.Het beeldmateriaal gebruikte B. om nieuwe afspraken te maken. Ook stuurde hij een naaktfoto van de tiener naar een van zijn cliënten in Hoeve Boschoord. De man was sociotherapeut in de tbs-kliniek. De rechtszaak tegen de man leidde tot onrust in de inrichting.De officier van justitie zei twee weken geleden dat de man het meisje in bescherming had moeten nemen, in plaats van haar te gebruiken voor zijn eigen gerief.