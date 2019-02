'Makelaars in hennep' horen tot 44 maanden cel eisen [update]

"De kilo’s hennep vliegen je om de oren in deze zaak", aldus de officier. K. stond terecht voor hennephandel tussen oktober 2013 en maart 2014. "Alleen al in die periode heeft de politie 130 kilo hennep gevonden. De straatwaarde ervan loopt in de honderdduizenden euro's. Het was een bedrijf, compleet met afdelingen in- en verkoop."De bende opereerde volgens de aanklager vanuit growshop Bio Memo aan de Nijverheidsweg in Assen. Dat destijds legale bedrijf zou als dekmantel hebben gediend. De eigenaar (75) van de twee loodsen van waaruit werd gedeald hoorde dertien maanden cel tegen zich eisen. Ook vindt het OM dat zijn loodsen, met een totale waarde van ruim twee ton, van hem afgepakt moeten worden als onderdeel van de straf.Tegen de 49-jarige Assenaar Yusuf K., de broer van de hoofdverdachte, eiste de officier ook dertien maanden cel. Tegen twee medeverdachten uit Assen en Lelystad eiste hij straffen tot vijf maanden cel. Zo lang hebben de mannen ook al in voorarrest gezeten.Om de handel en wandel van de groep rondom Mehmet K. goed in beeld te krijgen, werden undercoveragenten ingezet. Zij deden toen alsof ze geïnteresseerd waren in de aankoop in hennep. K. gaf aan dat hij wekelijks tot twintig kilo kon leveren. “Dat heeft een marktwaarde van 100.000 euro. Dat geeft wel aan dat hij een grote speler was op de hennepmarkt”, aldus de officier van justitie.In oktober 2013 kochten de undercoveragenten tien kilo en in januari 2014 nog eens negen. Mehmet K. leidde de onderhandelingen, maar ook de eigenaar van de loods bemoeide zich met de gesprekken. Die vonden meerdere keren plaats in zijn huis naast de loodsen. Volgens de aanklager was de rol van de 75-jarige man veel groter dan dat hij de rechtbank laat geloven. Tijdens de eerste dag van de zaak vorige maand zei hij dat hij niks wist van hennephandel.In maart 2014 bestelden de undercoveragenten bijna 54 kilo wiet bij Mehmet K. Toen zijn broer en de loodseigenaar dat in het busje van de undercoveragenten hadden gezet, viel de politie binnen en werden de verdachten opgepakt. Mehmet K. wordt ook verdacht van het leveren van 23 kilo hennep aan Duitse klanten een maand eerder.Dat er tussen hun arrestatie en de strafeisen vijf jaar is verstreken, verrekende de officier in zijn strafeisen. Aanvankelijk werden de ‘hennepmakelaars’ verdacht van handel tussen 2009 en 2014. Maar na een tik op de vingers van de rechtbank, kortte het OM die periode flink in. “Op de tenlasteleggingen staan nu alleen momentopnamen. In werkelijkheid werd er op veel grotere schaal gehandeld”, aldus de officier. De opbrengst van de wiethandel werd door de geboren Turk K. en zijn broer naar hun geboorteland gebracht en daar geïnvesteerd, stelt het OM.Hoofdverdachte Mehmet K. heeft weinig willen zeggen na zijn arrestatie. Vorige maand erkende hij in de Asser rechtbank wel dat hij al dertig jaar ‘in de hennep’ zit. Maar hij is naar eigen zeggen altijd een tussenhandelaar geweest en zeker niet de grote man.De advocaten vinden dat justitie de hennephandel door K. en de groep rondom hem heeft uitgelokt door de undercoveragenten in te zetten en hen drugs te laten kopen. K.’s advocaat noemde de geëiste 44 maanden cel “een absurde schrikeis”. Hij vindt dat het OM niet ontvankelijk verklaard moet worden, omdat de manier waarop de undercoveragenten werden ingezet niet volgens de regels was.Uitspraak op 26 maart.