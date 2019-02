'Makelaars in hennep' horen tot vier jaar cel eisen

Tegen Assenaar Mehmet K. heeft het Openbaar Ministerie dinsdag vier jaar cel geëist voor grootschalige handel in hennep in Nederland en Duitsland. De 55-jarige K. was volgens de officier van justitie de leider van een bende waarvan de leden opereerden als 'makelaars in hennep'.

"De kilo’s hennep vliegen je om de oren in deze zaak", aldus de officier. K. stond terecht voor hennephandel tussen oktober 2013 en maart 2014. "Alleen al in die periode heeft de politie 130 kilo hennep gevonden. De straatwaarde ervan loopt in de honderdduizenden euro's. Het was een bedrijf, compleet met afdelingen in- en verkoop."De bende opereerde volgens de aanklager vanuit growshop Bio Memo aan de Nijverheidsweg in Assen. Dat destijds legale bedrijf zou als dekmantel hebben gediend. De eigenaar (75) van de twee loodsen van waaruit werd gedeald hoorde dertien maanden cel tegen zich eisen. Ook vindt het OM dat zijn loodsen, met een totale waarde van ruim twee ton, van hem afgepakt moeten worden als onderdeel van de straf.Tegen de 49-jarige Assenaar Yusuf K., de broer van de hoofdverdachte, eiste de officier ook dertien maanden cel. Tegen twee medeverdachten uit Assen en Lelystad eiste hij straffen tot vijf maanden cel. Zo lang hebben de mannen ook al in voorarrest gezeten.Later meer...