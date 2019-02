'Nieuwe wolvenroedel vlak bij Drentse grens'

Er is mogelijk een nieuwe wolvenroedel ontdekt in Duitsland, vlak over de Nederlandse grens. Dat zegt wolvenkenner Hans Hasper, die zelf onderzoek deed in een bos ten zuiden van Papenburg.

Er wordt nog wel DNA-onderzoek gedaan. Zit er inderdaad een roedel, dan is dat de tweede die op korte afstand van de Drentse grens leeft. Bij Meppen leeft ook een wolvenroedel.Hasper heeft uitwerpselen gevonden van twee verschillende wolven die in hetzelfde territorium leven. Daaruit maakt hij op dat er een beginnende roedel op minder dan vijftig kilometer van de Drentse grens zit."Hoewel we maar in een relatief klein gebied hebben gezocht, vinden we in twee dagen maar liefst zestien keutels. Aan de hand van prenten en de hoeveelheid keutels, vermoeden wij dat er twee wolven in dit gebied aanwezig zijn", zegt Hasper.Als die twee wolven samen welpjes krijgen, is de kans volgens Hasper groot dat die jongen uiteindelijk richting Drenthe trekken. Hasper: "Richting het oosten van hun gebied is het al vrij druk, dus is het logisch dat ze naar Nederland gaan. Als ze dit jaar welpen krijgen, kan het heel goed dat die in 2020 bij ons komen."In het gebied zijn camera's opgehangen om ook met beelden de aanwezigheid van de wolven te kunnen bewijzen.