In Drenthe wordt één keer per dag in een auto ingebroken

In Drenthe was er afgelopen jaar gemiddeld één auto-inbraak per dag. Daarmee heeft onze provincie het laagste gemiddelde van Nederland.

Dat blijkt uit een analyse van Independer, een onafhankelijke vergelijkingssite. Independer maakte voor deze analyse gebruik van de cijfers van de politie.In totaal waren er in Drenthe vorig jaar 371 auto-inbraken, iets minder dan in Friesland (431) en Zeeland (439). De meeste inbraken in Drenthe waren in de gemeente Hoogeveen (77). Dat is veel minder dan in de gemeente Groningen, daar waren er namelijk 396 auto-inbraken. Met twee auto-inbraken geldt Noordenveld als de 'veiligste' Drentse gemeente.Ten opzichte van vorig jaar daalde het aantal auto-inbraken in Drenthe met 16 procent, een percentage dat de politie bevestigt. Toch steeg het aantal inbraken in zeven van de twaalf Drentse gemeenten.Volgens Independer worden er bij auto-inbraken vooral navigatiesystemen, radio's en airbags gestolen.