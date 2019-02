BAM mag van rechter N34 verdubbelen

Wegenbouwer KWS Infra was het niet eens met deze aanbesteding en was naar de rechter gestapt. "De beslissing van de provincie Drenthe voor aannemer BAM, bevat aantoonbare onjuistheden", zei de advocaat van KWS eerder.De rechter is het daar niet mee eens. Hij vindt dat de provincie voldoende duidelijk heeft gemaakt hoe de beoordeling van de aannemers is geweest.Daarnaast vindt de rechter dat KWS Infra deze beoordeling kan controleren, omdat de provincie inzicht geeft in de scores die de aannemers hebben gekregen. "Daarmee is de provincie verder gegaan dan strikt noodzakelijk was", aldus de rechter.