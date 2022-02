Riolering Veenoord gaat komende jaren op de schop

De gemeente Emmen begint vanaf volgend jaar met het vervangen van de verouderde riolering in Veenoord. Van 2023 tot en met 2025 gaat het gebied tussen de Eikenlaan, de Elzenstraat en het spoor op de schop. In het nieuwe nieuwe systeem worden hemelwater en vuilwater gescheiden afgevoerd.

Volgend jaar start de gemeente eerst met de Nieuweweg, de Van Hogendorpstraat, de Eikenlaan en de Rooseveltstraat. In de twee daaropvolgende jaren volgt de rest.

Het voordeel van een gescheiden riool maakt dat straten bij hevige regen minder snel onder water lopen, aldus de gemeente. Bovendien is het op deze manier makkelijker om water te zuiveren voor hergebruik, stelt de gemeente.

Aangezien de straten vanwege de werkzaamheden worden opengebroken, wordt er meteen gekeken of er nog andere zaken kunnen worden meegepikt. Per fase wordt er daarom een klankbordgroep in het leven geroepen, die suggesties van aanwonenden kan doorgeven.