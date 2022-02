Recordhoeveelheden water gevallen in Drenthe: 'Maandrecord gaat eraan'

Waar storm Eunice vrijdag voornamelijk wind naar Drenthe bracht was het aan storm Franklin om gisteren vooral water met zich mee te brengen. Volgens RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag van Noorderweer zijn er zowel dagrecords als maandrecords gebroken.

De laagste hoeveelheid regen werd in Klijndijk geregistreerd: 27 millimeter. In Dieverbrug werd de hoogste hoeveelheid regen genoteerd: 51 millimeter. Volgens Van der Zwaag is het opmerkelijk dat op kleine afstanden 'grote verschillen zitten'.

Maandrecord aanstaande

In Nieuw-Buinen en Paterswolde viel 37 millimeter, in Gieten 41. Westerbork kreeg 46 millimeter regenwater te verwerken, waar Holsloot het moest doen met 48. In Diever viel 50 millimeter. "Dat zijn vijf emmers water leeggooien op één vierkante meter", weet Van der Zwaag.