Franchisenemer Intertoys Zuidlaren: Wij gaan hoe dan ook door

Er is nog weinig bekend over een mogelijke doorstart of overname van de speelgoedwinkelketen. Daar wordt nog druk over gesproken, volgens Hof. In Zuidlaren liggen er, wat er ook gebeurt, meerdere reserveplannen klaar."Het liefst maken we een doorstart als Intertoys. Het is een prachtig mooie organisatie met een goede naam, dus ik acht de kans klein dat er een naamsverandering komt", zegt Hof. Wel zal de keten volgens de franchisenemer moeten krimpen. "Er zijn te veel winkels bij gekomen, ook na de overname van Bart Smit. Er moet dus afgeslankt worden."Mocht Intertoys toch van naam wisselen, dan zal er wel het één en ander moeten veranderen in de inrichting van de winkel. De voorraad en inventaris van de franchisers zijn van de ondernemers zelf. Er is volgens de ondernemer uit Zuidlaren dus ook nog geen man overboord, ongeacht de toekomst.Zelf een doorstart maken als op zich staande speelgoedwinkel, ziet de franchisenemer niet zitten. "Om overeind te blijven en een goede onderhandelingspositie bij leveranciers te houden, moet je goed georganiseerd blijven."Waarschijnlijk wordt in de loop van de week meer duidelijk over de toekomst van Intertoys.