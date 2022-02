Bewoners bovenste verdieping De Arend kunnen weer naar huis

In Drenthe is op veel meer plekken schade ontstaan door het onstuimige weer van de afgelopen dagen. Ook bij Gezondheidswinkel G&W in Meppel is dat het geval. Door schade aan het dak, moest de winkel noodgedwongen dicht. Boven de winkel is ook een woonruimte, die voorlopig onbewoonbaar is door het vele water. De huurder van die woning is tijdelijk ondergebracht in een hotel. Volgens de verhuurder van het pand ontstond er lekkage op het dak.