Reusachtige monumentale beuk van 270 jaar oud tegen de vlakte

Storm Eunice heeft zes monumentale Drentse bomen geveld. De oudste en dikste groene beuk van Drenthe is er een van. De gigantische boom stond in een tuin aan de Stapelerweg in buurtschap De Stapel, bij De Wijk. Inmiddels is de boom op de oprit van de bewoners is stukken gezaagd.

André Efftink van de Bomenwacht vindt het erg jammer, maar is toch enigszins opgelucht. "Was de storm in oktober geweest, als er nog blad aan de bomen zat, dan was de ravage niet te overzien. Van deze zes had ik er twee niet voorzien, maar het waren wel bomen die al problemen hadden. De groene beuk was al jaren in een aftakelingsfase en is nu zelf aan zijn einde gekomen."

Monumentaal

In Drenthe zijn 6.785 monumentale bomen, de Bomenwacht heeft er 2.834 in onderhoud. Dat zijn bomen ouder dan honderdvijftig jaar, die beeldbepalend en cultuurhistorisch waardevol zijn.