"Laten we eerst maar eens samen koffiedrinken." Dat zegt wethouder Lucas Mulder van gemeente Staphorst. Hij ziet dat Meppel serieuze stappen wil maken met uitbreiding van de haven, maar contact met zijn gemeente was er de laatste tijd niet. En dat terwijl het op Staphorster grondgebied moet gebeuren. "Gelukkig is de afspraak gemaakt, we gaan op korte termijn om tafel."

Vorige week berichtte RTV Drenthe over de plannen van Meppel . In het verlengde van de huidige haven ligt een stuk land wat erg geschikt lijkt voor uitbreiding van de haven. Uitbreiding die in een stroomversnelling komt omdat onlangs de laatste kavel in de haven verkocht is, groei is in de huidige haven dus niet meer mogelijk.

Wethouder Mulder snapt dat Meppel om zich heen kijkt. "Er zitten economisch wellicht voordelen aan", zegt hij. "Maar we zouden dit traject samendoen. Helaas hebben wij de laatste tijd niets gehoord en dat lijkt ons wel belangrijk, omdat het stuk grond waarover gesproken wordt in onze gemeente ligt."

Goede voet verder

De inwoners van Staphorst moeten volgens Mulder niet het idee krijgen dat alles al in kannen en kruiken is. "De laatste jaren is dit besproken en er is een onderzoek opgezet. De resultaten daarvan zijn nog niet binnen. Zodra het echt actueel wordt moeten we in actie komen en gaan kijken wat dit voor Staphorst betekent. Dan kijken we naar voordelen en bedreigingen en gaan we met de boeren en omwonenden praten."