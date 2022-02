De man is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. Aanvankelijk meldde de politie op Facebook dat de man slachtoffer is geworden van een 'geweldsincident'. Dat is later aangepast, omdat het volgens een woordvoerder niet zeker is dat de man is mishandeld. "Het is ook mogelijk dat hij gewond is geraakt doordat hij bijvoorbeeld slachtoffer is geworden van een verkeersongeval. We weten het gewoon niet", zegt ze.