Zeven mensen aangehouden in onderzoek naar witwassen en medicijnhandel

De politie heeft in december zeven mensen aangehouden in een grootschalig onderzoek naar witwassen, oplichting en de handel in medicijnen. Van de zeven verdachten zitten er drie nog vast.

Het gaat om een 26-jarige vrouw uit Eelderwolde, een 38-jarige man uit Winschoten en een 44-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De andere verdachten zijn een 61-jarige man uit Roden, een 36-jarige inwoner van Niekerk, een 66-jarige man uit Leek en een man van 29 uit Witmarsum. De zeven mensen werden op 11 en 12 december afgelopen jaar aangehouden.Verder heeft de politie toen drie huizen doorzocht in Eelderwolde, Roden en Winschoten en een bedrijfspand in Amsterdam. Er werden onder meer auto's, geld, administratie, medicijnen en schilderijen in beslag genomen.Volgens de politie werd er tussen augustus 2016 en december 2018 meerdere keren aangifte gedaan van oplichting. Bedrijven in Noord-Nederland, Noord-Holland en ook in Dubai zouden gedupeerd zijn. Via webshops werden mensen ook opgelicht. Zo werden grote partijen Heineken en melkpoeder aangeboden, maar werden die na betaling niet geleverd.Toen de politie de verdachten eenmaal op de korrel had, bleek dat ze zich ook zouden bezighouden met medicijnhandel. Het verdiende geld werd witgewassen. Van het geld werden volgens de politie auto's en vakanties betaald.De politie komt nu pas met dit nieuws naar buiten, omdat het vermogen van de verdachten eerst moest worden getraceerd. "Het vermogen was digitaal weggesluisd. Een dergelijk onderzoek kost tijd."