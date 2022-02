Voorbereidingen Zuidenveldfeest Schoonebeek hervat: 'Er is weer wat lucht ontstaan'

Groot was de teleurstelling in 2020 en 2021 bij de organisatie van het Zuidenveldfestival. In beide jaren ging er een streep door het landbouwfestijn, dat zijn eeuwfeest zou vieren in oliedorp Schoonebeek. Dankzij de huidige versoepelingen ziet de organisatie kans om dat lang uitgestelde feest eindelijk te vieren in juli van dit jaar.

Het Zuidenveld is een combinatie van veekeuringen, paardensport en een volksfeest, compleet met praalwagenoptocht. Het evenement wordt jaarlijks in een van de acht hoofdkernen van de voormalige gemeenten in Zuidoost-Drenthe (Schoonebeek, Coevorden, Dalen, Oosterhesselen, Sleen, Zweeloo, Emmen en Odoorn).

Voor 2020 stond een bijzondere editie op stapel. De Tentoonstellingsvereniging Het Zuidenveld bestond in dat jaar precies een eeuw. "Iedereen was al druk in de weer met de straatversieringen en de praalwagens", herinnert Trijn Finke van het plaatselijke comité in Schoonebeek zich. Door corona ging het evenement noodgedwongen de ijskast in.

Praalwagens

Inmiddels staat het feest op standje ontdooien, aldus Finke. "Vorige week hebben we overleg gevoerd met de Tentoonstellingsvereniging. We kwamen tot de slotsom dat het festival onder bepaalde voorwaarden kan doorgaan. Er is weer wat lucht ontstaan." Het Zuidenveld staat gepland voor 7 tot en met 11 juli.

"Als plaatselijk comité gaan we sowieso voor de concoursen en de keuringen." Een praalwagenoptocht zit ook in de pijpleiding. In maart volgt nog een ledenvergadering in het stadion van FC Emmen. "Dan kijken we hoe en wat we verder kunnen doen."

Vrijwilligers

Ondanks het goede nieuws voor de organisatie moet er rekening gehouden worden met een aantal slagen om de arm. Een aanhoudend probleem is de terugloop van vrijwilligers. "Ouderen stoppen er vanwege hun leeftijd op een gegeven moment mee. De jongere generatie heeft al een volle agenda door werk en gezin."

Een aantal Zuidenvelddorpen heeft al aangegeven dat het steeds moeilijker wordt om een praalwagen te kunnen leveren voor de optocht." Bovendien is de regelgeving voor het bouwen van een kar er strenger op geworden. "Je moet aan steeds meer regels voldoen, onder weer wat betreft bouwmaterialen. Het is eventjes wat anders."

Coronabeleid

Desondanks gaan de schouders er weer onder en wordt er alles aan gedaan om er weer een gedenkwaardige editie van te maken, aldus Finke. Voor wat betreft het eeuwfeest wordt er geprobeerd een of meerdere artiesten van formaat aan te trekken.