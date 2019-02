Deze bureaus gaan een ontwerp maken voor het nieuwe Koopmansplein

Het gaat om Laos Landschapsarchitectuur en Stedebouw uit Haren, Bureau B+B stedebouw en landschapsarchitectuur uit Amsterdam, OKRA Landschapsarchitecten uit Utrecht en West 8 urban design & landscape architecture uit Rotterdam.De vier geselecteerde bureaus hebben ervaring met het ontwerpen van stadspleinen die ongeveer even groot zijn als het Koopmansplein. Eerder ontwierpen de bureaus al pleinen in onder andere Emmen, Ede, Hengelo, Leeuwarden, Groningen en Apeldoorn.Het college van B en W maakte eerder al een Programma van Eisen waaraan het vernieuwde plein moet voldoen. Deze voorwaarden hebben de ontwerpbureaus meegekregen voor hun ontwerp. Op 6 mei moeten de bureaus hun ontwerp hebben ingeleverd, begin juni mogen de Assenaren hun favoriete ontwerp kiezen. Een ding is duidelijk: de warenmarkt keert in ieder geval niet terug op het Koopmansplein.