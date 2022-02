Kunstwerk City DNA Assen aangekocht voor Asser stadscollectie

Assen heeft voor de stadscollectie het schilderij City DNA Assen van de Chinese kunstenaar Lu Xinjian aangekocht. Het kunstwerk is een abstracte stadsplattegrond van Assen, geschilderd in blauw en wit, wat ook de kleuren zijn van de gemeentevlag.

De Chinese kunstenaar maakte City DNA Assen speciaal voor de openingstentoonstelling van kunstpodium CAMPIS in Assen, dat afgelopen maand aan de Kerkstraat open ging. Op de expositie zijn van Lu Xinjian meerdere kunstzinnige plattegronden te zien van wereldsteden als New York, Moskou, Peking en Amsterdam. Ook de stad Groningen en luchthaven Schiphol legde hij vast op doek.

Waardevolle toevoeging

Cultuur-wethouder Bob Bergsma (D66) noemt het kunstwerk 'een waardevolle toevoeging' aan de stadscollectie. Bergsma is 'zeer vereerd' dat kunstenaar Lu Xinjian een schilderij speciaal voor Assen heeft gemaakt.

"Het is een prachtig kunstwerk, waarin je Assen op een hele bijzondere manier kunt bekijken. We willen graag dat het schilderij in Assen blijft. Daarom hebben we besloten het namens de gemeente aan te schaffen." Het werk is aangekocht voor 13.000 euro.

Tweede aankoop

Het is de tweede aankoop van Assen voor de stadscollectie. Afgelopen najaar deed de gemeente de eerste aankoop. Dat waren zes pentekeningen van beeldend kunstenaar Sam Drukker met daarop bijzondere locaties in Assen. Drukker had het jaar ervoor 25 tekeningen gemaakt, die allemaal ook in een boekje met een stadswandeling zijn opgenomen. De kunstenaar, die zijn jeugd in Assen doorbracht, zocht voor hem speciale plekjes in de stad op, en vereeuwigde die met een tandenstoker in inkt op papier.

De gemeente wil met de stadscollectie een stukje geschiedenis vastleggen van Assen. Het gaat daarbij om bijzondere kunstwerken die een duidelijke relatie hebben met de provinciehoofdstad. Bedoeling is dat de stadscollectie elk jaar wordt uitgebreid met een aantal werken.

Vervolg op Berghuis-collectie

Burgemeester Marco Out kwam drie jaar geleden met het idee voor de stadscollectie. Het is een vervolg op de bekende collectie Berghuis met schilderijen over Assen. De gepensioneerde bankdirecteur Wim Berghuis liet uit liefde voor Assen in de loop der jaren 112 stadsgezichten schilderen door zeventig kunstenaars die hij zelf uitzocht. Zo ontstond er een bijzondere verzameling.

Berghuis, die in 2014 overleed, heeft zijn collectie met Asser stadsgezichten nagelaten aan de Staat der Nederlanden. De verzameling is door de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed in langdurig bruikleen gegeven aan het Drents Museum.