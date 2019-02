25 omwonenden windturbines willen in gesprek met windboeren

De gemeente Aa en Hunze organiseerde onlangs vier informatieavonden in het gebied om mensen te werven voor het bewonersplatform."We zijn heel blij met de aanmeldingen. Het gaat om mensen die over het algemeen dicht bij de turbines komen te wonen. De groep is ook goed verdeeld over de vier kenen: Nieuwediep, Gieterveen, Gasselternijveen, Gasselternijveenschemond", aldus Peter van der Veen van de gemeente Aa en Hunze.Twee of drie leden van het bewonersplatform zullen uiteindelijk zitting nemen in de OAR. In dit nieuwe overlegorgaan zitten verder nog leden van de actiegroep WindNEE en leden van de verschillende dorpsbelangenverenigingen. De OAR wordt geadviseerd door Rob Rietveld van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines.De OAR gaat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter in gesprek met de initiatiefnemers van het windpark in de Veenkoloniën. Dat kan bijvoorbeeld gaan over beperking van overlast, maar ook over het uitkeren van compensatiegelden uit een nog in te stellen gebiedsfonds.Het is de bedoeling dat de OmgevingsAdviesRaad eind maart voor het eerst bij elkaar komt. Eerste punt op de agenda is het vinden van een onafhankelijk voorzitter waar alle partijen mee akkoord gaan.