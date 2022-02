Hoogwater stelt waterschappen voor uitdaging: 'Alles staat vol'

Meer regen

Vanuit verschillende plaatsen in de provincie komen meldingen dat de kanalen en vaarten het niet meer aankunnen en het water inmiddels zo hoog staat dat het de wegen op loopt. Toch is het voorlopig nog niet gedaan met de regen: "Deze week valt er nog wel regen, maar wel minder dan afgelopen weekend. We zijn dag en nacht hiermee bezig, en daar gaan we nog even mee door", besluit Herald van Gerner.

Ook de andere waterschappen werken met man en macht om de waterstand in bedwang te houden. Waterschap Noorderzijlvest: "De stuwen staan omlaag en gemalen draaien om het overtollige water af te voeren. We doen ons uiterste best om lokale wateroverlast te voorkomen. Dat kost wel wat tijd."

Ook is de Overijsselse stuw open gezet door Waterschap Vechtstromen om al het overtollige water af te kunnen voeren. Dit is de stuw tussen het Coevorden-Vechtkanaal en het afwateringskanaal tussen Coevorden en Ahne. Deze stuw wordt normaal gesproken eens per jaar ingezet bij hoog water op het kanaal, maar in de afgelopen twee weken is het nu al de tweede keer dat de stuw ingezet wordt.

'Water kan niet weg'

Waterschap Hunze en Aa's doet haar best om het overtollige water weg te pompen, maar door het hoge water op zee kunnen ze het moeilijk kwijt: "We kunnen vandaag minder water spuien bij eb door de hoge waterstand op zee. We hebben gemaal Rozema ingeschakeld om water weg te pompen naar zee. Onze maximale afvoer van water naar zee is normaal gesproken ongeveer 12 miljard liter per etmaal. We verwachten de komende 24 uur circa 6 miljard liter te kunnen afvoeren. Dit betekent dat het peil op onze boezem de komende 24 uur zal stijgen omdat we meer water krijgen te verwerken dan dat we kunnen afvoeren naar zee."