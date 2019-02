Temperatuurrecord: 'Dit lenteweer is uniek'

Met temperaturen die oplopen tot achttien graden is het zeer warm voor de tijd van het jaar. In de De Bilt werd een temperatuur gemeten van 18,9 graden, een record voor de maand februari. De allerhoogste temperatuur werd met 19,7 graden gemeten in Eindhoven."Dit is echt uniek", vindt Van der Zwaag. "Helemaal als je het vergelijkt met 33 jaar geleden. Toen werd op deze dag de Elfstedentocht gereden en vroor het overdag zo'n negen graden."De warme temperaturen zijn volgens de weerman te danken aan de zon. "Die maakt het warm. Maar als de zon ondergaat, dan koelt het pijlsnel af." Liefhebbers van de zon moeten er nu zoveel mogelijk van genieten."Morgen is het opnieuw een stralende dag, maar dankzij een matige wind uit het zuidwesten is het met zo'n vijftien graden iets koeler. Vanaf donderdag daalt de temperatuur naar ongeveer negen graden."