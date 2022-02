Roel stuurde zijn vraag naar Zoek het Uit van RTV Drenthe. Een struintocht op het internet leert vooral dat het een gebied is langs de Hoogeveensche Vaart, tussen Meppel en Hoogeveen. Volgens waterschap Drents-Overijsselse Delta wordt daar in tijden van extreme neerslag water geparkeerd, er is wel ruimte voor 800.000 kubieke meter. Juist in deze tijd wordt de panjerd dus volop gebruikt.