Op Tjak: Excellente koks in de dop

Studenten van het Drenthe College die dromen van een baan in een sterrenrestaurant proeven vandaag van hun mogelijke toekomst. Vandaag mogen zij aan de slag bij restaurant De Loohoeve in Schoonlo dat onlangs een Michelinster ontving.

Het gaat om 15 studenten die zijn opgenomen in het excellentieprogramma van het Drenthe College, de school waar de restauranteigenaren uit Schoonlo zelf ook de fijne kneepjes van het vak hebben geleerd. Bij Op Tjak kijken we mee hoe het de topkoks en gastvrouwen in spé af gaat.