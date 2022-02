Bijna 1.600 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe

Landelijke cijfers

In heel Nederland zijn het afgelopen etmaal 36.038 positieve coronatests geregistreerd. Voor een maandag is dat het laagste aantal in zes weken tijd.

Het RIVM kreeg de afgelopen week 328.988 meldingen van bevestigde besmettingen. Dat komt neer op gemiddeld 46.988 positieve tests per dag. Dat is het laagste niveau sinds 23 januari, bijna een maand geleden. Het gemiddelde daalt voor de negende dag op rij.

Ook meldt het RIVM vandaag zeven coronasterfgevallen. Het gaat om inwoners van de gemeenten Zwolle, Haarlem, Haarlemmermeer, Zutphen, Weert, Lelystad en Renkum. Dat het overlijden van deze mensen nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. De afgelopen week zijn in totaal 89 coronadoden gemeld.

Ziekenhuisopnames

Na vijf dagen van dalingen is het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen vandaag wat gestegen. In totaal liggen daar nu 1611 covidpatiënten. Dat zijn er 65 meer dan gisteren, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op maandagen liggen er wel vaker meer coronapatiënten in de ziekenhuizen dan de rest van de week omdat 's weekends minder patiënten worden ontslagen. Het aantal opnames is in de afgelopen weken echter wel toegenomen. Ter illustratie: één maand geleden was de coronabezetting ruim 500 patiënten lager dan nu.

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 1445 coronapatiënten, 67 meer dan gisteren. Op de intensive cares nam dit aantal af met twee tot 166. Precies vier maanden geleden lagen er voor het laatst zo weinig patiënten met corona onder de leden op de ic's. Afgelopen etmaal werden er 141 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen. Op de ic's ging het om tien nieuwe opnames.

Reden van opname