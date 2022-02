VVD: 'Sluiting kazerne Assen mag Drenthe geen werkgelegenheid kosten'

De mogelijke sluiting van de Johan Willem Frisokazerne in Assen mag er niet voor zorgen dat Drenthe veel werkgelegenheid verliest. Dat zeggen Tweede Kamerleden van de VVD tijdens een bezoek aan de Drentse provinciehoofdstad.

Twee weken geleden werd bekend dat staatssecretaris Christophe van der Maat (VVD) de Drentse kazerne wellicht in 2027 wil sluiten. Het beheer van de gebouwen en het terrein is te duur. Die boodschap viel niet goed bij de provinciale en lokale politiek, ook niet bij de Drentse en Asser afdelingen van zijn eigen partij.

'Werkgelegenheid niet wegtrekken'

De zorgen dat de regio bij een sluiting van de kazerne veel werkgelegenheid gaat verliezen, zijn inmiddels ook overgekomen in Den Haag. "Je kunt de werkgelegenheid hier niet zomaar wegtrekken", vindt Tweede Kamerlid Peter Valstar. "Daar spelen ook andere dossiers in mee, zoals het aangekondigde vertrek van de NAM uit Assen en de discussie over de kinderhartchirurgie in Groningen. Dat moet de staatssecretaris ook meenemen in zijn plannen."

Het mogelijke sluiten van de kazerne in Assen is onderdeel van grotere bezuinigingen op terreinen van Defensie. Welke andere kazernes in Nederland op de nominatie staan om dicht te gaan, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat Defensie zo'n 30 tot 40 procent van het vastgoed wil afstoten.

Naar Havelte

De kazerne biedt Assen ongeveer duizend arbeidsplaatsen en nog een vijfhonderd opleidingsplekken. Staatssecretaris Van der Maat overweegt het personeel en de activiteiten over te hevelen naar Havelte. Dat moet voorkomen dat de werkgelegenheid uit Drenthe verdwijnt. Maar de VVD is er niet van overtuigd dat een verplaatsing binnen de provincie een goede oplossing is.

"Vanuit Havelte kunnen functies weer worden overgeheveld naar elders in Nederland en is de werkgelegenheid wel een probleem", zegt Willemien Meeuwissen, de VVD-fractievoorzitter in de Drentse Staten. "In de Randstad denken mensen dat Havelte en Assen wel dicht bij elkaar liggen, maar daar zit drie kwartier tussen", merkt Valstar op. Mocht de kazerne in Assen toch sluiten, dan moet er wat de VVD betreft evenveel werkgelegenheid voor terugkomen.

Op de koffie

De hoop van de Drentse VVD'ers is voor een deel gevestigd op VVD-Kamerlid Mark Strolenberg uit Hoogeveen. Als Drent zou hij de zorgen uit zijn thuisprovincie mogelijk gemakkelijk over kunnen brengen aan de staatssecretaris.