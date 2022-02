Zes dagen achterelkaar storm in Drenthe: 'Unieke periode'

Niet iedereen is het erover eens dat het uniek is dat het zes dagen in een maand stormt. "Zij kijken naar 1990, toen stormde het in een maand tijd negen dagen. Dat is heel bijzonder, maar dit zijn zes dagen achter elkaar. Dat is nog nooit voorgekomen", aldus de weerman. Hoewel in Hoogeveen de hoogste windsnelheid is gemeten in Drenthe tijdens Eunice - 132 kilometer per uur - vergelijkt Van der Zwaag toch de windsnelheid op Eelde met die van 1990. "In Eelde meet men al veel langer digitaal, dat is beter te vergelijken. In Eelde was het nu 124 kilometer per uur, dat was in 1990 128 kilometer per uur."