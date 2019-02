Schennispleger De Bonte Wever moet zich laten behandelen

Doet hij dit niet dan gaat de man vier weken de gevangenis in.De Groninger haalde op 25 oktober in de stroomversnelling van het golfslagbad zijn geslacht uit zijn zwembroek. Hij masturbeerde voor de ogen van andere zwemmers. Bovendien liep hij bewust met zijn geslachtsdeel tegen meisjes aan.Een vader sloeg alarm toen zijn zoontje hem vertelde dat een man in het bad zwom met zijn piemel uit de broek. De man achtervolgde de 62-jarige Groninger die met versnelde pas naar de uitgang liep. Daar werd hij door het personeel van het bad tegengehouden.Het personeel dacht de Groninger te kennen. In het voorjaar gebeurde een vergelijkbaar incident. Van die man werd destijds een foto gemaakt. De Groninger herkende zichzelf niet op de foto. Hij ontkende ook het incident in oktober.De man is in 2011 al eens veroordeeld voor vergelijkbare feiten. Toen kreeg hij een boete en moest hij zich laten behandelen. Omdat de Groninger een ontkennende verdachte is, eiste de officier van justitie een voorwaardelijke celstraf met daarbij een verplichte behandeling. Die eis werd door de rechter volledig overgenomen.