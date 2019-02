Indrukwekkend afscheid Jorg Scherpen in De Oude Meerdijk

"Het was een indrukwekkende dienst in het stadion", zegt RTV Drenthe-verslaggever René Posthuma. "Er was een aantal sprekers. Eerst sprak iemand van de vriendengroep, daarna was een oom aan het woord over de afgelopen maand en ook Kjell had een verhaal geschreven."Die laatste maand was een periode tussen hoop en vrees voor de nabestaanden. "De positieve geluiden gaven hoop, maar de laatste week zag je aankomen dat hij het niet ging redden. Hij heeft ervoor gestreden, maar uiteindelijk de strijd verloren", zegt Posthuma.Voor het afscheid stelde FC Emmen twee verdiepingen beschikbaar. De eerste was gereserveerd voor genodigden en familie, de tweede voor andere belangstellenden. Beide verdiepingen zaten vol, met naar schatting zo'n duizend mensen. Posthuma: "Je kon een speld horen vallen."De familie van Jorg Scherpen bedankte onder meer de club en de Brigata Fanatico, de fanatieke supportersgroep van FC Emmen. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Vitesse was er een minuut stilte en in de twintigste minuut volgde een applaus. Jorg werd 20 jaar.Ondanks de situatie heeft broer Kjell geen training bij zijn club gemist. "En ik weet zeker dat hij zondag tegen Feyenoord, de club waar hij ooit hoopt te voetballen, er weer staat", zegt Posthuma. "In zijn brief zegt Kjell dat hij zijn broer Jorg heeft beloofd er alles aan te doen om de top te bereiken."