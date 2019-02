OR heeft toch weer vertrouwen in gevangenisdirecteur Ter Apel

De ondernemingsraad (OR) van de Penitentiaire Inrichting (PI) Ter Apel en vestigingsdirecteur Laurens Huizenga kunnen weer samen door één deur. In december zei de OR het vertrouwen in de directeur, maar dat is hersteld.

De OR concludeerde destijds dat de verhoudingen tussen de directeur en de OR in het afgelopen jaar dusdanig waren verstoord, dat er geen verdere samenwerking mogelijk meer was.Nadat het vertrouwen werd opgezegd, is er een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de relatie tussen de directeur en de ondernemingsraad. Over de uitkomsten van dit onderzoek willen zowel de OR als de directeur niets naar buiten brengen. “Dit is en blijft een interne kwestie”, zegt een woordvoerder van de gevangenis.“Het enige wat we kwijt willen is dat er goede afspraken zijn gemaakt om uit de impasse te komen en de relatie tussen de ondernemingsraad en de directeur te verbeteren", vervolgt de woordvoerder. "Uiteindelijk gaat het om een gezamenlijk belang en dat is een zo goed mogelijk functionerende penitentiaire inrichting Ter Apel. Beide partijen gaan daarom hun best doen om, in het belang van PI Ter Apel en haar medewerkers, de komende tijd op een goede en constructieve manier aan de slag te gaan.”