IJssalons nu al open: 'Het wordt een heel lang seizoen'

De klanten blijven maar komen bij IJsfabriek De Noordpool in Nieuw-Amsterdam. Eigenaar Rik Jansen weet niet wat hem overkomt: "We zitten hier nu veertig jaar, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt."Normaal gaat de ijssalon pas open in maart. En daarom moet er nu steeds volop ijs worden bijgemaakt. "Normaal gesproken zitten we in februari in winterslaap. Maar nu moet er gewerkt worden. Ook leuk, maar totaal onverwacht."Toen vorige week ineens goede weerberichten kwamen, was Jansen er nog niet klaar voor. "We hebben snel de leverancier gebeld en de boel nog geverfd."Zaterdag gingen de deuren voor het eerst open. Nog nooit gebeurde dat zo vroeg in het jaar. "Maar er was zoveel belangstelling. Er was geen stoel meer vrij. Echt onvoorstelbaar", besluit Jansen vrolijk.