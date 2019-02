Zijinstromers moeten lerarentekort basisscholen Westerveld oplossen

"Je kunt twee dingen doen: afwachten en bij ziekte kinderen naar huis sturen, maar dat wil je natuurlijk niet. Daarom gaan we een doelgroep aanboren waar mogelijk potentiële leraren tussen zitten", vertelt bestuurder van Stichting Talent Jan Scholte Albers. "Onze minister van onderwijs heeft het idee vorige week ook geopperd voor de lange termijn. Wij willen graag nu op korte termijn al stappen zetten."Stichting Talent heeft negen basisscholen in de gemeente Westerveld. Heel grote problemen door het lerarentekort zijn er tot nu toe nog niet geweest, maar het bestuur maakt zich wel zorgen. "Als wij een vacature hebben komen er hooguit vier of vijf reacties. Waar dat er vroeger zo'n veertig waren. Daarnaast hebben we een aantal vacatures niet meer kunnen vervullen en moeten we een beroep doen op uitzendbureau's. Maar die kosten je bijna het dubbele aan salaris."Een uitnodiging ging uit naar ouders en verzorgers van de scholen van Stichting Talent. Vijftig belangstellenden hebben zich voor de bijeenkomst van vanavond gemeld. "Ik ben zelf heel erg enthousiast. Een opkomst van vijftig mensen is fantastisch natuurlijk. Al zitten er maar tien potentiële docenten bij, dan ben ik al heel erg tevreden", vertelt Scholte Albers.Hij heeft goede hoop. "Zijinstromers hebben nu het succes en het geluk aan hun kant door de krapte op de arbeidsmarkt. Als je niet meer gelukkig bent met je huidige baan of het kriebelt toch, dan heb je nu een ideale mogelijkheid om via een dergelijk traject het onderwijs in te gaan."Toch is de stap naar om- of bijscholing nog wel groot. De stichting wil daarin goed gaan begeleiden. "Je weet niet wat je hebt, je weet niet wat je krijgt. Vandaar dat we ook zeggen van jongens ga ook even eerst snuffelen op de scholen en kijken of het überhaupt wel iets voor je is."Waarom wordt het dan niet vaker gedaan? Ook de scholen nemen met het 'Talentenprogramma' een risico volgens Scholte Albers. "Voor het traject kan ik voor het begeleiden van een zijinstromer subsidie aanvragen, maar ik ben dan ook verplicht deze mensen meteen een betaalde baan aan te bieden. Stoppen ze er vervolgens na een half jaar mee, dan ben ik die loonkosten wel kwijt."Toch heeft het project volgens hem nog steeds meer voor- dan nadelen. "Er wordt altijd gedacht dat het in deze regio wel mee zal vallen. De nood is in het Westen van het land hoger, maar ook in Drenthe hebben we er last van. Nu is het glas echt halfvol voor ons en zien we vooral veel kansen."