Ruim een kwart meer Nederlandse kampeerders op Drentse campings

Op campings in ons land klonk vorig jaar vaker 'Goedemorgen' dan 'Guten Morgen' in de rij voor de douche. Nederlanders gingen namelijk dichter bij huis op vakantie toen reizen door de vele coronamaatregelen moeilijker werd gemaakt. Campings kregen 10 procent meer boekingen binnen vergeleken met 2020, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Op Drentse campings streken vorig jaar 313.000 Nederlanders neer, blijkt uit een analyse van de cijfers door onderzoeksbureau LocalFocus. Dat is 26 procent meer dan in 2020, toen het er 254.000 waren. Drenthe is één van de provincies met het grootste stijgingspercentage. Utrecht spant met een stijging van 60 procent de kroon. Ook in Noord-Brabant (37 procent), Limburg (30 procent) en Overijssel (22 procent) steeg het aantal landgenoten dat er kampeerde sterk.

Gelderland populairste provincie

De provincie die vorig jaar bij Nederlanders het meest in trek was, is Gelderland. Daar sloegen 649.000 Nederlanders hun tent op. Als je kijkt naar populariteit van de provincies, dan staat Drenthe op de zevende plaats. Nederlandse kampeerterreinen ontvingen in totaal 3,8 miljoen Nederlandse gasten in 2021. Die boekten samen 23 miljoen keer een overnachting, een toename van 10 procent.

In Drenthe werden vorig jaar 2.025.000 overnachtingen door Nederlanders geregistreerd. Ook dat was fors meer dan in 2020. Toen waren het er 1.578.000.