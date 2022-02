Emmen houdt Rensenpark opnieuw tegen het licht: ‘Ambitie te hoog gegrepen’

De in 2017 bedachte ambities voor het Rensenpark in Emmen blijken te hoog gegrepen. Na de verkiezingen wordt het Emmer park door de inwoners en de in het park gevestigde ondernemers opnieuw tegen het licht gehouden. Het Rensenpark moet de culturele broedplaats van Emmen blijven, maar dan wel in een bescheidener opzet dan voorheen.

Wethouder Jisse Otter (Wakker Emmen) bracht die boodschap vorige week over tijdens een overleg met de ondernemers in het park. Deze groep zag door het festivalChina Lights de inkomsten dalen. Veel bezoekers denken vanwege China Lights dat ze een kaartje nodig hebben voor de entree met als gevolg dat er voor de ondernemers in het park minder publiek komt.

Dergelijke spanningen en het voorkomen ervan wil de wethouder ook meenemen in de geplande evaluatie van het park dit voorjaar.

Boulevard

Het is voor de herijking van de voor het Rensenpark bedachte koers slechts het topje van de ijsberg. De gemeente Emmen zette in 2017 redelijk hoog in. Er moest een 'uniek groen stadspark' komen met ruimte voor 'iconische' en vernieuwende, glasrijke architectuur.

Het oude olifanteneiland zou een sporteiland met beweegtoestellen worden en de Savanne, als centrale ontmoetingsplek, omzoomd met een heuse boulevard. Een al even spectaculaire uitkijktoren als blikvanger behoorde ook tot de ideeën.

Otter gaf destijds wel als waarschuwing mee dat de metamorfose ongeveer tien tot vijftien jaar in beslag zou nemen. De familie Rensen had het door hen gerunde dierenpark, dat er voorheen stond, immers ook niet binnen een dag gerealiseerd.

Terra College

Een deel van de kosten zou gedekt worden dankzij investeringen door derden. De gemeente zat vervolgens om tafel met een hotel en het Terra College over een vestiging in of bij het park. Het idee was dat zij deels een stukje onderhoud of inrichting van het park voor hun rekening zouden nemen. Deze initiatieven liepen uiteindelijk op niets uit.

In het laatstgenoemde plan was het noodzakelijk om twee omvangrijke gebouwen op het parkterrein te plaatsen. Een deel van het groen moest plaatsmaken voor een parkeerterrein. De gemeenteraad zag dit niet zitten en keurde het plan af. Van verdere belangstelling vanuit de markt is er sindsdien nauwelijks tot geen sprake geweest. Otter merkte al eerder op dat partijen niet bepaald in de rij stonden.

Bezuinigingsronde

Verder waren er particuliere initiatieven voor de komst van een duikattractie in het voormalige haaienbassin en poppodia in zowel het Afrikahuis als in de ondergrondse olifantenstal. Door al deze initiatieven ging een streep, waarbij (een gebrek aan) financiën vaak een doorslaggevende rol speelde.