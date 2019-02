Gewonde na kop-staartbotsting bij Rondweg Emmen

Op de Rondweg in Emmen is vanmiddag een automobilist gewond geraakt na een kop-staartbotsing met een andere bestuurder. Beide voertuigen liepen forse schade op.

De bestuurder is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, de andere automobilist bleef ongedeerd. De Rondweg is ter hoogte van het ongeval afgesloten voor verkeer.Het is niet duidelijk hoe het ongeluk ontstaan is.