Amateurspeurder Willeke Dost in gesprek met burgemeester en politiechef

Huzen wil dat er opnieuw gegraven gaat worden in Koekange naar de vermiste Willeke Dost, naar aanleiding van sporen op nieuwe grondradarbeelden. Maar politie en justitie zien daar niets verdachts in en willen niet opnieuw graven.Huzen vindt dat de autoriteiten heel wat uit te leggen hebben. "Er wordt gegraven, linksom of rechtsom", zegt hij vasthoudend. De amateurspeurder, die zelf al eens illegaal in het weiland in Koekange spitte, heeft van de politie inmiddels een waarschuwing gekregen om niet actief de media te zoeken en mensen aan te zetten tot strafbare feiten. Huzen wendt zich nu tot de burgemeester.Burgemeester Roger de Groot wil niet vooruitlopen op het gesprek dat vrijdagmiddag op het gemeentehuis is. "Ik hoor wel wat hij te vertellen heeft. Ik volg alle ontwikkelingen, ook via de social media. Ik weet van alle onrust die deze zaak teweegbrengt. Ik kan hem in elk geval uitleggen wat de rol van de gemeente is hierin. De zaak ligt verder in handen van politie en justitie."Senior Officier van Justitie Gerard Veenstra, die betrokken is bij de cold case-zaak Willeke Dost, zegt dat er niet meer gegraven gaat worden in het weiland achter het huis van het pleeggezin, waar de 15-jarige Willeke tot haar verdwijning in januari 1992 woonde. "Er is daar nu twee keer gegraven door ons en er is niets gevonden. Ook zijn er geen nieuwe aanwijzingen. Al graven we het hele weiland af en we vinden niks, dan wijzen ze wel weer een andere plek aan waar ze te vinden zou moeten zijn. Dat heeft geen zin. Maar we blijven alert op nieuwe informatie."Jan Huzen die met de groep Zoekactie Willeke Dost samen optrekt met Tante Klaasje Wopken, een tante van het verdwenen meisje, is ervan overtuigd dat het meisje 27 jaar geleden in de boerderij van de pleegouders om het leven is gebracht en begraven is in het weiland erachter. Tante Klaasje blijft het liefst achter de schermen, al wil zij ook dat alles op alles wordt gezet om haar spoorloos verdwenen nichtje eindelijk op te sporen.