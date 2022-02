Man opgepakt na rijden met drugs op en zonder rijbewijs

Een 28-jarige man uit Klazienaveen is afgelopen nacht opgepakt in Erica, omdat hij voor de derde keer in korte tijd werd betrapt terwijl hij onder invloed van drugs achter het stuur zat. De man werd rond half drie door politieagenten aan de kant gezet voor een controle aan de Verlengde Vaart Zuidzijde in Erica. Na een drugstest viel hij door de mand.

De agenten namen de auto van de Klazienavener in beslag en namen hem mee naar het politiebureau. De auto van de man bleek niet verzekerd te zijn en al snel kwamen de agenten erachter dat het rijbewijs van de man eerder al ongeldig was verklaard. Hij had dus überhaupt niet meer mogen rijden.