Negentien maanden cel voor jonge dief uit Emmen

Begin april vorig jaar stal de man samen met een vriend drie scooters bij Tuik Motoren in Emmen. De 20-jarige vriend uit Erica kreeg daarvoor 58 dagen jeugddetentie, waarvan veertig voorwaardelijk en daarbij nog 120 uur werkstraf.In dezelfde maand stal de 21-jarige Emmenaar de pinpas van zijn toenmalige vriendin en pinde daar stiekem 160 euro mee. Dat was haar eerste salaris van het baantje dat ze net had. Een maand later stal hij ook nog de gereedschapskoffer van een bouwvakker die aan het werk was op het station in Emmen. Na die diefstal werd, net als na het stelen van de scooters, hij door agenten op camerabeelden herkend.Toen hij begin september na een paar maanden celstraf vrijkwam uit gevangenis Esserheem, ging het meteen weer mis. In Nieuw-Amsterdam stal hij de smartphone van een doktersassistente. De man was naar de huisarts gegaan omdat hij bij het Leger des Heils in dat dorp zou gaan wonen en medicijnen nodig had. Toen de assistentie daarover ging overleggen met de arts, stal de man haar telefoon, die achter de balie lag.Op dezelfde dag probeerde hij ook in te breken aan de Weerdingerstraat in Emmen en schopte hij de deur van een kennis van hem in. Die man woonde op kamers in Emmermeer. De jonge Emmenaar stal zijn laptop en 200 euro. Tijdens de rechtszaak zei hij dat hij zich weinig meer kon herinneren.