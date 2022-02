Inbrekers slaan toe bij dierenartsenpraktijk in Zuidwolde

De dierenartsenpraktijk in Zuidwolde is vorige week de dupe geworden van een inbraak. In de nacht van 15 op 16 februari werd onder meer geld en medische apparatuur gestolen uit de praktijk, zegt een woordvoerster van de politie.

De inbraak werd de volgende ochtend ontdekt. "We zijn toen direct een sporen- en buurtonderzoek gestart en we kijken of er camerabeelden uit de buurt zijn waarop iets te zien is", aldus de woordvoerster. "Helaas heeft ons onderzoek tot nu toe nog niet tot een aanhouding geleid."