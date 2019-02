Ouderen testen knijpkracht en bloeddruk in gemeentehuis Vries

Zij deden mee aan het programma Sociaal Vitaal, dat bedoeld is om deze doelgroep gezond ouder te laten worden. De dag, die voor de tweede keer in Vries gehouden werd, is georganiseerd door Sport Drenthe, Sport Tynaarlo en Sociaal team Vries."We zijn heel trots op het aantal deelnemers", zegt organisator Leonie Bezema. "Dat is boven het landelijk gemiddelde. Het wordt een leuke, drukke dag."Bij het binnenkomen van het gemeentehuis ligt er een vragenlijst klaar voor de deelnemers. Dat is om te achterhalen of zij fit genoeg zijn om mee te doen met de testen. "Daar wordt bijvoorbeeld de knijpkracht, de reactietijd, lengte en gewicht, en bloeddruk gemeten. Als iemand zijn bloeddruk te hoog is, dan raden we af om aan bepaalde onderdelen mee te doen."Als de bezoekers vervolgens in de raadszaal aankomen, mogen ze nog een formulier invullen. Deze gaat over eenzaamheid. Vragen als 'ervaart u eenzaamheidsklachten' of 'zit u in een sociaal isolement' kunnen worden beantwoord. Sociaal Vitaal richt zich zowel op lichamelijke als geestelijke gezondheid."Na het invullen gaan ze naar de adviseur. Op basis van de resultaten gaan we kijken of de persoon geschikt is voor het reguliere sportaanbod of voor die van Sociaal Vitaal", zegt Bezema. "Daarnaast wordt de cursus Grip en Glans aangeboden. Dat is voor mensen die eenzaamheidsklachten hebben."