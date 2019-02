'Ach, we vinden onze weg wel door de afgesloten gebieden in het Drents Friese Wold'

In het nationaal park worden twee stukken van bij elkaar 1.600 hectare teruggegeven aan de natuur. Alle bordjes, bankjes en routes voor ruiters, wandelaars en fietsers gaan er uit. Als er een boom op een pad valt, dan is dat zo en wordt deze niet meer weggehaald.Gebruikers van het Natura 2000-gebied vrezen dat ze straks nergens meer mogen komen. Ook organisatoren van wandel- en fietsevenementen zijn bang dat ze niet meer gedoogd worden in het bos. Vanuit Diever zijn evenementen al afgelast. Toch zijn ze bij de organisatie van een wandelevenement op 25 mei in Diever nog optimistisch. "We hebben woensdag een gesprek met Staatsbosbeheer. Ik ga er nog altijd vanuit dat alles goed komt."Veel bezoekers willen weten wat straks wel en niet mag en om welk gebied het gaat. De communicatie kan beter, vinden ze. "We willen precies weten waar je wel en niet mag komen en wat er in de afgesloten gebieden wel en niet mag", zo zegt een gebruiker van de ruiterroutes in het bos. "Het is nu een beetje een chaos zo. Overal liggen kaarten, maar ze zijn niet helemaal duidelijk."Een vrouw uit Geeuwenbrug vreest dat ze straks niet meer met haar paard het Drents Friese Wold in kan. "Ik rij kleine stukjes en wil geen twintig kilometer om rijden om een route te kunnen maken. Bij mij en mijn vrienden valt het plan niet goed. Ik hoop dat ze er naar luisteren."Een andere vrees is de toegankelijkheid van het gebied voor hulpdiensten. "Wij hebben gasten die er met hun paard op uitgaan", zo zegt een recreatieondernemer. "Als een ruiter van ons daar toevallig ligt, dan moet je er bij kunnen. En wat als er brand uitbreekt en je kan er niet bij?"Dit laatste is een punt van aandacht voor de stuurgroep nationaal park Drents Friese Wold volgens voorzitter Henk van Hooft. "Dat is één van de praktische dingen die we op moeten lossen. Daar moeten we over nadenken. Paden moeten er blijven. Alleen de brede paden laten we langzaam kleiner en smaller worden."Volgens Van Hooft is het ook helemaal niet zo dat je er als bezoeker niet meer in mag. "Het gebied blijft toegankelijk. Maar we laten er geen grote ATB-evenementen doorheen gaan. Daarvoor hebben we samen met de groepen alternatieve routes bedacht. Je kan er in, maar het is vooral de bedoeling dat je dat te voet doet."Veel van de bezoekers wonen al jaren rondom het nationaal park. "Wij zeggen altijd: als een ree erlangs kan, dan kunnen wij er op onze ATB-fiets ook door. We vinden onze weg wel door deze afgesloten gebieden." Eén van de paardenliefhebbers laat zich ook niet tegen houden. "Ik rij er gewoon een stukje illegaal in. Ik ken de weg hier heel goed."Alle suggesties worden verzameld volgens stuurgroep voorzitter Van Hooft. "Volgende week komen we bij elkaar in de werkgroep en dan nemen we alle opmerkingen mee en gaan we afspraken maken."