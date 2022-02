Wat vind jij: Ik kan best zonder auto

Bus, fiets, trein, wandelend of misschien heb je wel een privéhelikopter. Kan jij zonder de auto? Mensen buiten de grote steden zijn steeds meer afhankelijk van de auto, blijkt uit onderzoek. De afstanden tot werk, sociaal netwerk en voorzieningen nemen toenemen en het ov biedt steeds minder vaak een goed alternatief.

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid schrijft dat de auto in de grote steden zijn aantrekkingskracht verliest. Dat komt door tal van alternatieven voor de auto, maar ook door parkeerregulering en omdat de tijdswinst met de auto steeds minder wordt. Het autobezit per inwoner is het laatste decennium dan ook gedaald in de centrum-stedelijke gebieden. In de landelijke gebieden is dit juist toegenomen.

Iets meer dan een derde van de mensen in de meest stedelijke gebieden zegt steeds meer afhankelijk te zijn van de auto. In de landelijke gebieden is dit bijna tweemaal zo groot, met 64 procent. En uit een onderzoek van het kennisinstituut zegt een op de drie respondenten dat autobezit geen vrije keuze is, maar bittere noodzaak.

Wat vind jij?