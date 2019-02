Raad Coevorden klaar na twee minuten vergaderen: ‘Meer kon ik er niet van maken’

Het is saai en het duurt meestal ontzettend lang. Dat is toch wel een beetje het beeld dat veel mensen hebben van een gemeenteraadsvergadering. Vaak klopt dat wel. Maar het kan ook anders, zo bleek. En het was niet voor het eerst dat de Coevorder raadsleden onverwacht een vrije avond hebben. Onlangs was er ook al een vergadering die nog geen vijf minuten duurde.Burgemeester Bouwmeester realiseert zich dat het best bijzonder is. “Je kon net je koffie opdrinken. Maar ik kon er met de beste wil van de wereld niet meer van maken”, lacht de burgervader, terwijl hij zijn ambtsketen afdoet. “Er waren twee hamerstukken, de notulen zijn vastgesteld en er is besloten hoe de ingekomen stukken worden afgedaan. En toen was het klaar.”Je zou denken: als er zo weinig op de agenda staat, schrap dan de vergadering? “Geen onlogische gedachte”, aldus Bouwmeester, “Maar we hebben ons reglement van orde en daarin staat dat we twee keer per maand vergaderen. En hoewel het nu kort was, is er wel iets besloten en soms zitten mensen echt op een besluit te wachten.”De ultrakorte raadsvergadering leidde niet tot een lange nazit. Al snel was het weer donker in het gemeentehuis van Coevorden.