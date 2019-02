Zo zou het nieuwe Koopmansplein in Assen eruit kunnen zien

Dit noordelijke bureau is betrokken geweest bij het ontwerp van de singels rond het Drents Museum en het waterelement op de Brink. Ook is Laos bekend van het Erfgoedplein in Slochteren en het Waterplein in de wijk Beijum in Groningen.B+B stedebouw en landschapsarchitectuur is verantwoordelijk voor het ontwerp van het stationsplein in Arnhem en het stadshart van Nieuwegein. Het bureau werkt ook in het buitenland, bijvoorbeeld in Oostenrijk en Duitsland.OKRA is een internationaal bureau voor landschapsarchitectuur. Het is bekend van het Jaarbeursplein Utrecht en Bellamypark in Vlissingen en is ook actief in België en Frankrijk.West 8 is een internationaal bureau voor landschapsarchitectuur en werkt onder meer in Italië en de Verenigde Staten. Het bureau is bekend van het Schouwburgplein in Rotterdam. Ook is het bureau winnaar van de publieksverkiezing voor het nieuwe Marktplein in Apeldoorn eind 2018.De architecten moeten in hun ontwerp voor een nieuwe Koopmansplein rekening houden met het Programma van Eisen van de gemeente Assen. Daarin zijn ook de vele ingezonden ideeën van de bevolking van Assen meegenomen. Het gaat om drie thema’s: water en groen, spelen en ontmoeten en evenementen.De bureau's leveren uiterlijk 6 mei hun ontwerp in. Daarna mogen alle Assenaren vanaf 6 jaar en de Asser ondernemers en vastgoedeigenaren begin juni stemmen op hun favoriete ontwerp . Eind juni wordt het winnende ontwerp bekendgemaakt. Naar verwachting kan begin 2020 de aanleg van het nieuwe Koopmansplein beginnen.