Tynaarlo wil toch in gesprek met Albert Heijn Zuidlaren

De rechter besloot begin deze maand dat supermarkteigenaar Hans Hendrikse een tijdelijke winkel mag bouwen op het terrein van de voormalige Prins Bernardhoeve in Zuidlaren. Hendrikse en de gemeente Tynaarlo liggen al jaren in de clinch hierover. Hendrikse kreeg eerder wel een vergunning, maar geen huurovereenkomst voor de grond. Daarom spande Hendrikse een rechtszaak aan, die hij won.Hendrikse wil een tijdelijke supermarkt bouwen op het terrein, omdat zijn huidige supermarkt te klein is. Tynaarlo ging daarin mee en verstrekte vier jaar geleden een vergunning. Ondertussen staat er nog altijd geen tijdelijke supermarkt en blijven de plannen voor het terrein veranderen.De gemeente Tynaarlo bood Hendrikse schoorvoetend een huurcontract aan na de uitspraak van de rechter, maar ging wel in hoger beroep. Vandaag blijkt uit een brief van het college aan de raad, dat de gemeente toch in gesprek wil met de ondernemer. "We beseffen dat het hoger beroep veel extra tijd kan kosten. Bovendien blijft de onduidelijkheid voor de duur van het hoger beroep bestaan. We zijn daarom op zoek gegaan naar alternatieven."Het is bijzonder dat de gemeente nu in gesprek wil met de ondernemer, gezien de gemeente dit zeker drie keer eerder liet afweten. Zo legde het college een motie naast zich neer van de raad. In die motie stond dat de wethouder moet proberen via een mediator eruit te komen met de supermarkteigenaar."Er mag verwacht worden dat de gemeente nu een stap zet en serieus het gesprek aangaat met de supermarkt", aldus de rechter tijdens de zitting in januari. Ook daar stond de gemeente niet positief tegenover.De gemeente zegt het hoger beroep in te trekken, als de Albert Heijn de bezwaren van de gemeente weg kan nemen tijdens een gesprek. Supermarkteigenaar Hendrikse zegt altijd open te staan voor een gesprek. "Dus dat doen we nu ook. We hopen op korte termijn op duidelijkheid. Net als de rest van Zuidlaren, lijkt me."