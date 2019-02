Ledenvergadering Bargermeer afgelast wegens 'dreigende escalatie'

Het interim-bestuur van de buurtvereniging spreekt in een brief aan bewoners van een dreigende escalatie morgenavond bij Hotel Ten Cate, waar de ledenvergadering plaats zou vinden. Het huidige clubgebouw is daar niet geschikt voor, omdat daar maximaal tachtig mensen in mogen.Volgens het bestuur zijn er intimidaties geweest aan het adres van Ten Cate, door enkele personen die bij het hotel zijn langs geweest.Ten Cate zegt op zijn beurt dat er wel mensen uit Bargermeer zijn langs geweest, maar dat hij van intimidaties niets af weet. "Mijn floormanager heeft dit afgehandeld. Wel is in overleg besloten dat de vergadering niet doorgaat."Ten Cate heeft de ontstane ophef in de wijk met verbijstering gevolgd, zegt hij. "Maar wat ze in Bargermeer doen, moeten ze daar maar uitvechten. Daar distantieer ik mij van. Ik moet de veiligheid van mijn bedrijf en mensen waarborgen."Het is al geruime tijd onrustig rond de bewonersvereniging. De spanningen liepen hoog op vanwege een bestuurskwestie. Het oude bestuur werd vorig jaar april aan de kant gezet en opgevolgd door een interim-bestuur, maar volgens het oude bestuur gebeurde dat onrechtmatig. Een actiecomité hield het buurthuis bezet, omdat er volgens het comité geen activiteiten meer worden georganiseerd. Er zijn veel onderlinge spanningen in de wijk.Het bestuur schrijft in de brief dat de nodige activiteiten binnenkort weer opgestart zullen worden. Volgens hen zijn zijn er nu negentien aanmeldingen voor een nieuw te vormen bestuur. Wanneer er wel een ledenvergadering plaatsvindt, is nog niet bekend.