Nabestaanden nemen ondanks verbod poolshoogte op begraafplaats Emmen

Tamme van Klinken staat met zijn fiets voor het hek. Hij staart door de spijlen. Zijn ouders liggen 'ergens daarachter' begraven. "Het is wel op het open veld. Ze hebben daar vorig jaar bomen gekapt, dus ik heb goede hoop dat het graf niet is beschadigd", zegt Van Klinken hoopvol.

Anjo Geertsema, adviseur openbare orde en groen van de gemeente Emmen, knikt: "We hebben daar inderdaad bomen gekapt. De letterzetter maakte de naaldbomen ziek, dus daar zijn er een hoop weggehaald." De wethouder vult zijn collega aan: "Als we dat destijds niet hadden gedaan, dan was de ramp na de afgelopen storm niet te overzien geweest. Je ziet nu zelfs dat gezonde bomen met wortels en al uit de grond zijn gerukt."