Drents Museum ontdekt onbekende schets van De Drentse Madonna

Het Drents Museum in Assen heeft een bijzondere schets gekocht van De Drentse Madonna. De pentekening van het schilderij werd in 2020 ontdekt in een klein veilinghuis en bleek van de hand van de Groningse schilder Jozef Israëls.

Het veilinghuis bood de tekening niet aan als schets van Israëls, maar vanwege de sterkte gelijkenissen met De Drentse Madonna werd de interesse van het museum gewekt. De tekening is uitgebreid onderzocht door een expert van Israëls werk. Die concludeerde dat de schets waarschijnlijk is gemaakt in 1870 en inderdaad gemaakt is door de kunstschilder.

Madonna

Het museum verkreeg De Drentse Madonna, een stopstuk van Israëls, in 2018. Het schilderij verbeeldt een jonge Drentse moeder met een kind, zittend op een bankje in het landschap. Een madonna is een geliefd onderwerp in de schilderkunst en stelt Maria voor, meestal met het kind Jezus op schoot of in haar armen. Israëls maakte daar een Drentse versie van, met een boerenvrouw en haar kind als hoofdpersonages.